Александр Емельяненко – о Шлеменко: «Зазвездившийся, высокомерный и горделивый. В России его не любят»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался об .

По мнению ветерана ММА, Шлеменко страдает от звездной болезни, из-за чего не пользуется популярностью и поддержкой среди любителей боев.

«Почему считаю Шлеменко зазвездившимся? Это выражается во всем его поведении. Считаю, что Шлеменко всех людей считает за нелюдей, кроме одного себя, такого правильного, непьющего спортсмена.

Надо же по сторонам смотреть и считаться с окружающим мнением. А не бить себя в грудь: «Я не пью, я не пью, я не пью». Высокомерный слишком Шлеменко, горделивый сильно», – сказал Емельяненко.

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