Александр Емельяненко – о Дацике: «Увидел в его глазах страх и боязнь»

Российский ветеран ММА Александр Емельяненко, которому предстоит боксерский поединок с , высказался об оппоненте.

«Какие эмоции к Дацику испытал? Никаких. Увидел страх в его глазах. И боязнь. Одно дело за кадром говорить и блатовать, а другое дело – перед лицом встать и посмотреть в глаза.

Дацик ниже и слабее. Что касается его победы нокаутом над Кавалари, то там дурака кинул и попал. Есть ли что-то личное с Дациком? Уважаю каждого соперника, каждого, кто выходит на ринг. Никакой неприязни к нему нет», – сказал боец.

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