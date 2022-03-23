Ариэль Хельвани: Фигередо и Морено проведут четвертый бой в июле 2022 года

Теги наилегчайший вес UFC Дейвисон Фигередо Фигередо - Морено Брендон Морено Бокс/MMA/UFC

Чемпион наилегчайшего веса Дейвисон Фигередо и бывший обладатель титула Брендон Морено проведут еще один поединок.

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщает, что UFC планирует организовать бой в июле 2022 года.

Напомним, что ранее бразилец и мексиканец трижды встречались в октагоне. По разу побеждали Морено и Фигередо, еще один поединок завершился вничью.

Дейвисон Фигередо: «Если UFC хочет четвертый бой с Морено, пусть заплатят исторические для наилегчайшего дивизиона деньги»

Брендон Морено: «Я буду в бешенстве, если мне не дадут четвертый бой с Фигередо»

 

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