Ариэль Хельвани: Фигередо и Морено проведут четвертый бой в июле 2022 года

Чемпион наилегчайшего веса Дейвисон Фигередо и бывший обладатель титула Брендон Морено проведут еще один поединок.

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщает, что UFC планирует организовать бой в июле 2022 года.

Напомним, что ранее бразилец и мексиканец трижды встречались в октагоне. По разу побеждали Морено и Фигередо, еще один поединок завершился вничью.

Дейвисон Фигередо: «Если UFC хочет четвертый бой с Морено, пусть заплатят исторические для наилегчайшего дивизиона деньги»

Брендон Морено: «Я буду в бешенстве, если мне не дадут четвертый бой с Фигередо»