Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Живой пример, как нельзя убивать свое здоровье»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко в очередной раз высказался об , упрекнув его в непрофессиональном отношении к работе.

«Александр Емельяненко несет на себе большую социальную функцию, даже не задумываясь об этом. Это живой пример того, как нельзя убивать свое здоровье, как нельзя себя вести и чтобы жить трезво.

Ты людям хоть сколько говори, но всегда нужен живой пример. А если живой пример еще и медийный, понимаете? Он свою жизнь положил ради чего? Ради того, чтобы другие не брали с этого пример и так не жили. Он герой в кавычках», – заявил Шлеменко.

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