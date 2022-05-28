Стерлинг хочет подраться на одном турнире с Миочичем и Джонсом: «Парни, подождите до сентября, не хочу проторчать все лето в зале»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет провести следующий поединок в сентябре, разогревая публику перед боем и .

«Я знаю, что Джон Джонс хочет вернуться, а также знаю, что его бой против Стипе Миочича в разработке. Я не знаю, когда они хотят драться, но Джон говорил об августе.

Парни, вы можете подождать еще один месяц, немного отодвинуть свой бой, чтобы я мог еще немного расслабиться, насладиться летом.

Я не хочу проторчать в спортзале все лето. Я хочу иметь возможность отпраздновать свой день рождения 31 июля», – сказал Алджамейн.

Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»

23 мая в пригороде Нью-Йорка объявлен «Днем Алджамейна Стерлинга». В честь бойца устроили парад