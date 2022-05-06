Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»

Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян рассказал об отношении к Алджамейну Стерлингу после их реванша.

«Как чемпиона не воспринимаю. У меня с ним затянулись два противостояния. Не сказал бы, что он сделал что-то чемпионское что в первом, что во втором поединках.

Да, он перед боем говорил, что это будет самое большое ограбление. Так и получилось. Он тоже молодец, что верит в свою силу и визуализирует. Но я пока не могу считать его чемпионом. Может быть, я к этому приду позже», – сказал Ян.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей на UFC 273.

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?