Чарльз Оливейра: «Я большая проблема для Конора. Он в шоке от того, что с ним может случиться»

Бывший чемпион в легком весе считает, что боится с ним драться.

«Когда у вас череда поражений, вам стоит сто раз подумать, кто будет вашим следующим соперником.

Полагаю, Конор много думал об этом и понял, что я являюсь главной угрозой в дивизионе.

Я для него большая проблема, и думаю, он уже дал ответ. Он сбежал в шоке от того, что с ним может случиться», – сказал Оливейра.

После победы над Джастином Гейджи на UFC 274 бразилец предложил Макгрегору подраться за вакантный титул.

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