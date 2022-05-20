Шлеменко поддержал исполнение гимна России в школах перед уроками: «Почему нет? В советское время все знали гимн»

Российский боец Александр Шлеменко поддержал обязательное исполнение гимна России в школах перед уроками.

— Одна из новостей, которые были в последний месяц: с 1 сентября в школах перед уроками будут включать гимн России. Вы поддерживаете эту инициативу?

— Послушайте, в Америке-то большинство людей знают свой гимн. Его везде включают. Даже когда крупные турниры идут, когда матчи идут и так далее. А у нас почему-то люди даже не знают слова своего гимна. Почему нет? В советское время все знали. Что в этом плохого, если они будут знать?

— Как мне кажется, гимн — это такая музыка, которая не должна звучать часто. Это серьезная вещь, к которой нужно относиться с уважением. Я помню, когда на чемпионате России по футболу перед каждым матчем гимн включали. Это как-то звучало неестественно.

— Понимаю. Но плохого это ничего не сделает. Это одно из средств, чтобы показать, что твоя родина не такая плохая. Вот и все.

— С патриотизмом у нас есть проблема?

— Конечно, есть. Нашей элите в большинстве случаев — как «Царьград» говорит, я их поддерживаю — их детям и так далее плевать на нашу страну. Они называют ее рашкой. Не так разве? Они ничего не собираются делать, ничего не собираются развивать. Они лечатся за границей. Все за границей. О каком патриотизме мы можем говорить? Я вот не такой. Я, наоборот, из-за границы пытаюсь сюда все притащить к себе, в свое село, как говорится, чтобы оно стало немного получше, посильнее.

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