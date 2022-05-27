Бенеил Дариуш: «Конору есть смысл подраться с Фергюсоном или Дос Аньосом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Бенеил Дариуш назвал оптимальных соперников для возвращения Конора Макгрегора.

«Исходя из рейтингов, я считаю, что есть смысл подраться с Тони Фергюсоном или Рафаэлем Дос Аньосом. Потому что Рафа — седьмой в рейтинге, а Конор — восьмой. Поэтому в поединке с Рафой есть смысл.

Если Конор хочет подраться с Нейтом Диазом, то это выглядит логично. Естественно, это будет большой бой.

В любом из перечисленных поединков есть смысл, но давать Макгрегору титульник или даже соперника из топ-5? Как по мне, в этом нет смысла с точки зрения заслуг и конкуренции», – сказал Дариуш.

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