Бенеил Дариуш: «Конору есть смысл подраться с Фергюсоном или Дос Аньосом»

Легковес UFC Бенеил Дариуш назвал оптимальных соперников для возвращения .

«Исходя из рейтингов, я считаю, что есть смысл подраться с или . Потому что Рафа — седьмой в рейтинге, а Конор — восьмой. Поэтому в поединке с Рафой есть смысл.

Если Конор хочет подраться с Нейтом Диазом, то это выглядит логично. Естественно, это будет большой бой.

В любом из перечисленных поединков есть смысл, но давать Макгрегору титульник или даже соперника из топ-5? Как по мне, в этом нет смысла с точки зрения заслуг и конкуренции», – сказал Дариуш.

Макгрегор – о Дариуше: «Главный никто в UFC»

Бенеил Дариуш: «Вместо того, чтобы драться с реальными соперниками, Оливейра говорит о поединке с Конором и Нейтом Диазом»