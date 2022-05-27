Бенеил Дариуш: «Конору есть смысл подраться с Фергюсоном или Дос Аньосом»

Легковес UFC Бенеил Дариуш назвал оптимальных соперников для возвращения Конора Макгрегора.
«Исходя из рейтингов, я считаю, что есть смысл подраться с Тони Фергюсоном или Рафаэлем Дос Аньосом. Потому что Рафа — седьмой в рейтинге, а Конор — восьмой. Поэтому в поединке с Рафой есть смысл.
Если Конор хочет подраться с Нейтом Диазом, то это выглядит логично. Естественно, это будет большой бой.
В любом из перечисленных поединков есть смысл, но давать Макгрегору титульник или даже соперника из топ-5? Как по мне, в этом нет смысла с точки зрения заслуг и конкуренции», – сказал Дариуш.
Макгрегор – о Дариуше: «Главный никто в UFC»
Бенеил Дариуш: «Вместо того, чтобы драться с реальными соперниками, Оливейра говорит о поединке с Конором и Нейтом Диазом»