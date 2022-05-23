Вагаб Вагабов и Дмитрий Кудряшов проведут бой по правилам бокса 11 июня

11 июня в Москве пройдет боксерский турнир промоушена Pravda. В главном событии вечера встретятся боец ММА Вагаб Вагабов и боксер .

Для Вагабова это будет четвертый поединок в карьере по правилам бокса, три предыдущих боя он выиграл.

Кудряшов, имеющий рекорд 24-5, идет на серии из двух поражений подряд.

Победитель этого поединка встретится в финале Гран-при с .

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