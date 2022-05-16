Александр Емельяненко: «В преддверии боя пересмотрю ошибки Дацика и отправлю его спать»

Боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с по правилам бокса, который состоится в сентябре в рамках .

«Я рад, что наступило это время. Что время избиение Дацика не за горами, скоро он будет бит.

Я не слежу за Дациком, не смотрю его бои. В преддверии боя я пересмотрю его ошибки и отправлю спать.

Бой по правилам бокса? Это плюс для Дацика, он бороться вообще не умеет. Он должен кланяться организаторам в ноги», – сказал Емельяненко.

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»

Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Живой пример, как нельзя убивать свое здоровье»