Александр Емельяненко: «В преддверии боя пересмотрю ошибки Дацика и отправлю его спать»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик бокс Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Вячеславом Дациком по правилам бокса, который состоится в сентябре в рамках Hardcore Boxing.

«Я рад, что наступило это время. Что время избиение Дацика не за горами, скоро он будет бит.

Я не слежу за Дациком, не смотрю его бои. В преддверии боя я пересмотрю его ошибки и отправлю спать.

Бой по правилам бокса? Это плюс для Дацика, он бороться вообще не умеет. Он должен кланяться организаторам в ноги», – сказал Емельяненко.

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»

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