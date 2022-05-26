Энтони Джошуа лично поговорил с интернет-троллями: «Вам не понравится, когда я сломаю ваши стеклянные челюсти»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа стал участником необычного инцидента: спортсмен провел личную беседу с молодыми людьми, которые оставляли гневные комментарии о боксере в соцсетях.

Спортсмен встретил интернет-троллей на территории университета в Лестершире, где Энтони проводит тренировки.

«Ты сейчас болтаешь, но тебе не понравится, когда я начну ломать твою стеклянную челюсть, никому из вас это не понравится.

Следи за своим ртом, потому что иногда ты не знаешь, с кем разговариваешь», – сказал одному из обидчиков Джошуа.

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