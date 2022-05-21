Джошуа про бой с Усиком: «Теперь я планирую пойти за нокаутом. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу»

Бывший чемпион мира по боксу рассказал о плане на бой с .

«Он выиграл на два раунда больше, чем я. Теперь я планирую пойти за нокаутом. Мой стиль заключается в том, чтобы сблизиться, сделать это личным для себя и моего соперника. Таков мой план на бой.

Когда ты отправляешь соперников в нокаут, то выглядишь хорошо. Усик — элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, а теперь еще и чемпион в тяжелом.

Он должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира», – сказал Джошуа.

В сентябре Усик победил Джошуа единогласным решением судей в Лондоне. Реванш запланирован в июле.

Джошуа про бой с Усиком: «Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня»