Майк Тайсон – об избиении человека в самолете: «Он ######## [докопался] до меня»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон впервые прокомментировал инцидент в самолете, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду.

Напомним, что в апреле 2022 года Тайсон избил пассажира, провоцировавшего Майка оскорбительными выкриками.

«Да, они сказали, что не будут предъявлять обвинения. Он ######### [докопался] до меня. Я фотографировался с этим ниггером.

Я даже не должен летать обычными рейсами. Моя жена злится, когда я лечу вместе со всеми. Что я буду делать в чертовом самолете с моими друзьями и телохранителем, который должен следить за мной?» – сказал Тайсон.

Майк Тайсон: «Вселенная дала мне благодарность, я не воспринимаю ее как должное»

Майка Тайсона не будут судить за избиение человека в самолете