Джошуа про бой с Усиком: «Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня»

Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе поделился планом на бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного боксера.

В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно. Поэтому теперь мы будем строго придерживаться нашего плана. Посмотрим, что из этого получится.

Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня», – сказал британец.

В сентябре Усик победил Джошуа единогласным решением судей в Лондоне. Реванш запланирован в июле.

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