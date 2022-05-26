Шавкат Рахмонов опроверг информацию о своем избиении: «Слава Всевышнему, со мной все в порядке»

Теги происшествия UFC полусредний вес (MMA) Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на слухи о своем избиении.

«Слава Всевышнему, со мной все в порядке, ничего такого не произошло. Никогда никого не трогали, нас никто никогда не трогал, никого никогда не боимся.

Любому дадим ответ в любое время. Так что, не обращайте внимания на провокаторов», – сказал боец из Казахстана.

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