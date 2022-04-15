Нил Магни и Шавкат Рахмонов проведут бой 25 июня (MMA Junkie)

Теги UFC полусредний вес (MMA) Нил Магни Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговые полусредневесы UFC Нил Магни и Шавкат Рахмонов проведут поединок летом 2022 года.

Как сообщает портал MMA Junkie, бой между американцем и казахстанцем пройдет 25 июня, однако номер и состав турнира пока неизвестны.

Рахмонов – непобежденный полусредневес, он одержал 15 досрочных побед в 15 боях.

Магни имеет в послужном списке 26 побед и 8 поражений, два последних поединка американец выиграл решениями судей.

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