Хамзат Чимаев – о Шавкате Рахмонове: «Достойный и непростой парень, раз 15 боев и 15 финишей»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о непобежденном казахстанце Шавкате Рамхмонове.
Ранее Рахмонов одержал зрелищную победу нокаутом над Карлстоном Харрисом.
«Я думаю, достойный парень. Если 15 боев и 15 финишей, то непростой парень. Как-то так. Достойный.
По поводу хайпа не знаю, но я работаю. Все понимают мой уровень и уровень Шавката», – сказал Чимаев.
Чимаев – об Адесанье: «Легкие деньги для меня. Я убью его в первом раунде»
Шавкат Рамхонов: «Я готов драться с любым из топ-15. Если даже не из топа, то пусть дадут Мичела Перейру»