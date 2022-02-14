Хамзат Чимаев – о Шавкате Рахмонове: «Достойный и непростой парень, раз 15 боев и 15 финишей»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о непобежденном казахстанце Шавкате Рамхмонове.

Ранее Рахмонов одержал зрелищную победу нокаутом над Карлстоном Харрисом.

«Я думаю, достойный парень. Если 15 боев и 15 финишей, то непростой парень. Как-то так. Достойный.

По поводу хайпа не знаю, но я работаю. Все понимают мой уровень и уровень Шавката», – сказал Чимаев.

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