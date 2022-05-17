Дастин Порье: «У меня нет большого желания драться с Ковингтоном, но мне придется это сделать»

Боец UFC Дастин Порье рассказал, почему решил бросить вызов полусредневесу .

«У меня нет ни к кому особой ненависти, но Колби — во главе очереди по моей ненависти. Мне правда не нравится этот парень, и я бы не хотел, чтобы он заработал хотя бы доллар на поединке со мной.

Мне предложили бой с ним на прошлой неделе. Мне нужно было бы ждать конца года, чтобы получить претендентский поединок в легком весе, либо в июле драться с Колби в полусреднем весе, и это было имя, которое мне дали.

Так что это был не вызов, и я не собираюсь лезть из кожи вон, чтобы получить бой с ним. У меня нет большого желания драться с Ковингтоном, и я не хочу, чтобы он извлек из этого выгоду, но если у меня нет других вариантов получить бой до конца года, мне придется это сделать.

Я не хочу сидеть в режиме ожидания, потому что в последний раз дрался в декабре, а это потенциально 10-11 месяцев бездействия. Я здоров и хочу драться», – сказал Порье.

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