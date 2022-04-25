Фрэнсис Нганну: «Бой с Фьюри лучше всего было бы провести в Африке. Грохот в джунглях 2»

Чемпион UFC в тяжелом весе высказался о поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

После победы над Диллианом Уайтом нокаутом в 6-м раунде Фьюри и Нганну договорились о поединке в следующем году.

«Мы однозначно подеремся в 2023 году. Этот бой состоится, поскольку к концу этого года мы все выясним и уладим, будем готовы драться.

Лучше всего было бы провести бой Фьюри — Нганну в Африке. Грохот в джунглях 2», – сказал Нганну.

Тренер Нганну про правила боя с Фьюри: «Это 65 на 35 в сторону бокса, потому что нельзя бить ногами и переводить в партер»

Тайсон Фьюри уходит из бокса. Чемпион не встретится с Усиком, но хочет бой с нокаутером из UFC – по странным правилам