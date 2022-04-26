Тайсон Фьюри открылся большим фаворитом поединка с Фрэнсисом Нганну

Теги тяжелый вес UFC MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы на победу в бою между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Коэффициент на победу Фьюри составляет 1.067, а успех Нганну оценивается в 8.5.

Напомним, Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и объявил о завершении карьеры. Британец объявил, что в следующем году проведет бой с Нганну.

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