Тайсон Фьюри открылся большим фаворитом поединка с Фрэнсисом Нганну

Букмекеры оценили шансы на победу в бою между чемпионом WBC в тяжелом весе и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Коэффициент на победу Фьюри составляет 1.067, а успех Нганну оценивается в 8.5.

Напомним, Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и объявил о завершении карьеры. Британец объявил, что в следующем году проведет бой с Нганну.

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