Конор – о самом жестком сопернике в партере: «Локти Чеда Мендеса – не шутка»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макргрегор назвал самого жесткого соперника в карьере.

Ирландец вспомнил поединок с Чедом Мендесом, в котором американец перевел Конора в партер и сделал ему сечку над правым глазом.

Напомним, что в том бою «Ноториус» победил нокаутом во втором раунде.

«Его локти – не шутка. Весь этот гранд-энд-паунд – полное дерьмо. На мне никогда не было ни царапины. Чед Мендес был единственным», – написал Макгрегор в соцсетях.

Дастин Порье: «Конор – самый сильный панчер, с которым я когда-либо встречался»

Конор извинился перед Фергюсоном: «Я огорчен тем, что набросился на Тони»