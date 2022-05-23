Физиев – об Оливейре: «Раньше я относился к нему неуважительно, когда он корчился и падал. А теперь даже стыдно перед ним»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о трансформации .

Напомним, что в первых 19 боях в UFC бразилец потерпел 8 поражений, однако сейчас он идет на серии из 11 побед подряд, 10 из которых были досрочными.

«Раньше я к нему вообще относился, не скажу, что уважительно, потому что были моменты в его карьере, когда он падал просто от одного удара, когда ему больно стало.

Корчился и падал – были такие моменты, с , с Полом Фелдером, с , плечо заболело, и лег.

Если когда-то я так в бою сделаю, то скорее всего, я буду думать о том, чтобы завязать с боями. Но последнее время я смотрю на него, это чувак, который из пепла восстал.

Его роняют по пять раз за раунд, он встает и еще нокаутом выигрывает, душит. В последнее время только уважение вызывает. Даже стыд чувствую перед ним за то, что когда-то о нем так думал», – сказал Физиев.

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