Мичел Перейра обвинил Масвидаля в заигрывании с его женой: «Он присылал ей эмодзи»

Бразильский полусредневес UFC Мичел Перейра хочет подраться с Хорхе Масвидалем. По словам бойца, американец писал его жене в соцсетях.

«Есть Хорхе Масвидаль, с которым у меня одна проблема, которую я хотел бы решить. Он отправил эмодзи моей жене, с двумя сложенными в молитве руками, типа «аминь».

Он отправил его моей жене, но не мне. Мы никогда с ним не пересекались, и у меня не было возможности спросить у него, что это было.

Так что, я хотел бы это понять, и мы могли бы все выяснить и уладить в октагоне»», – сказал Перейра.

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