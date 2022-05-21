Дариуш про отказ драться с Махачевым: «Не хочу проводить лагерь и постоянно нервничать из-за лодыжки»

Легковес UFC Бенеил Дариуш рассказал, почему отказался в июле провести претендентский бой с .

«С малоберцовой костью все в порядке — нога зажила. Проблема, которая меня беспокоит, это слабость в лодыжке в ахилле. Это то, чего я совершенно не ожидал.

Для примера — если я провожу пять раундов, причем без разницы, грепплинг это или ударка, где-то к третьему раунду нога начинает слабеть и шансы подвернуть ее резко возрастают.

Это одна из основных причин, почему я отказался драться с Исламом в июле. Я просто не хочу проводить лагерь и постоянно нервничать из-за лодыжки.

Мне без разницы: буду я драться с Исламом, Дастином Порье, Майклом Чендлером или каким-то чудом с Чарльзом Оливейрой. Я просто хочу знать, кто будет следующим.

На мой взгляд, я лучший в мире, а все эти парни для меня еда. Разница заключается в том, в каком порядке будут поданы эти блюда. Сейчас нужно решить, кого первым мне дадут на съедение», – сказал Дариуш.

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