Андерсон Сильва: «Все в UFC, особенно Дэйна Уайт говорили много дерьма обо мне, что я слишком стар, чтобы драться»

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Легендарный боец ММА Андерсон Силва рассказал о последнем этапе карьере в UFC, когда бразилец столкнулся с серией поражений.

По мнению Андерсона, руководство промоушена не очень уважительно отнеслось к нему, публично рекомендуя Силве закончить с боями.

«Когда я закончил выступать в UFC, все, особенно Дана Уайт, говорили: «О, Андерсон больше не может драться. Никто в той же возрастной группе, что и Андерсон, не может драться, это ужасно».

И много говорили обо мне дерьма. И я чувствую неуважение, потому что неважно, что произошло – бой есть бой. Вы можете выиграть, вы можете проиграть», – сказал Андерсон.

Джейк Пол – о первой встрече с Андерсоном Силвой: «Мне было 12 лет, он приехал на турнир в Огайо. Я взял автограф и сфотографировался с ним»

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