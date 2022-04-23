Мелвин Таунсенд, которого Майк Тайсон избил в самолете 20 апреля на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, нанял адвоката Мэтта Моргана. Чуть позже Морган выступил с заявлением.

«Наш клиент – большой поклонник . Когда Майк сел в самолет, Мелвин был очень взволнован.

Сначала их общение было сердечным, но в какой-то момент мистер Тайсон перегнул палку. Всего этого можно было бы избежать, просто связавшись со стюардессой.

Наш клиент отрицает, что бросил бутылку с водой перед тем, как его ударил Тайсон», – сказал Морган.

Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой