Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой

Стала известна причина, по которой бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе избил пассажира самолета.

Тайсон ударил мужчину перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. Со слов очевидцев, мужчина, сидевший сзади боксера, был пьян и не переставал провоцировать Майка.

«К сожалению, на рейсе с мистером Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в Майка бутылку с водой, когда тот сидел на своем месте», – сообщил представитель боксера.

TMZ опубликовал видео из самолета, на котором видно, как Тайсон наносит мужчине несколько ударов по лицу. Пассажиру была оказана медицинская помощь, и он обратился в полицию.