Легендарный боксер Майк Тайсон обратился к подписчикам в соцсетях после скандального инцидента, произошедшего в самолете, в котором находился спортсмен.
Напомним, что один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, провоцировал Майка, что привело к драке.
«Я большой сторонник благодарности. Вселенная дала мне благодарность, и я не воспринимаю это как должное», – написал Тайсон в соцсетях.
Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой
Джо Роган про драку Майка Тайсона в самолете: «Этот чувак вел себя как мудак, он раздражал одного из самых крутых засранцев»