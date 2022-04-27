Легендарный боксер Майк Тайсон обратился к подписчикам в соцсетях после скандального инцидента, произошедшего в самолете, в котором находился спортсмен.

Напомним, что один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, провоцировал Майка, что привело к драке.

«Я большой сторонник благодарности. Вселенная дала мне благодарность, и я не воспринимаю это как должное», – написал Тайсон в соцсетях.

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Джо Роган про драку Майка Тайсона в самолете: «Этот чувак вел себя как мудак, он раздражал одного из самых крутых засранцев»