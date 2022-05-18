Исмаилов не считает, что бойцам нельзя сдаваться: «Мы не деремся за семью, в глаза пальцы не суем. Это же спорт»

Российский представитель ММА Магомед Исмаилов не согласился с утверждением , который считает, что бойцам нельзя сдаваться, если их поймали на удушающий или болевой прием.

«Нет, это неправильно. Это спортивная составляющая. Мы не деремся за свою семью, когда уже, несмотря ни на что, продолжаешь, воюешь. В глаза же пальцы мы не засовываем, правильно? Это же спорт.

Исходя из совета Александра Шлеменко, если человек не постучит, ему сломают руку, он не сможет дальше строить карьеру. Нет в этом смысла. Кому что доказывать? Это же спорт. Сейчас тебя подловили – ты постучал, завтра ты подловишь», – заявил Исмаилов.

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