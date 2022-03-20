Цзю назвал самого сложного оппонента для Канело: «Давид Бенавидес – настоящий зверь»

Теги Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Боксер первого среднего веса из Австралии Тим Цзю заявил, что Давид Бенавидес обладает наилучшими шансами, чтобы одержать победу над Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

«Канело против Бенавидеса – это большой бой. Собственно говоря, для меня в этом поединке шансы 50 на 50. Бенавидес – настоящий зверь», – сказал Цзю-младший.

Давид Бенавидес: «Я чувствую, что могу победить Канело»

Отец Давида Бенавидеса: «Команда Канело говорит, что Давид – невыгодный вариант. Это значит, что Сауль боится драться»

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