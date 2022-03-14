Отец Бенавидеса заявил, что Калеб Плант отказался драться с его сыном

Хосе Бенавидес, отец и тренер боксера Давида Бенавидеса, рассказал, что представители его сына вступали в переговоры с командой , однако они не увенчались успехом.

«Команда Бенавидеса связалась с Team Plant, и, к сожалению, Калеб Плант отказался драться с Давидом Бенавидесом в сентябре 2022 года.

Давид готов участвовать в лучших поединках для фанатов, но, к сожалению, бойцы, которых фанаты хотят видеть, не хотят этого делать. Они избегают боя с ним», – написал Бенавидес-старший в Инстаграме.

Давид Бенавидес: «Я чувствую, что могу победить Канело»

Отец Давида Бенавидеса: «Команда Канело говорит, что Давид – невыгодный вариант. Это значит, что Сауль боится драться»