Менеджер Тарасов – об увольнении Борщева из UFC: «Люди ошибочно думают, что ударная техника и борьба в ММА переключаются как раскладка клавиатуры. Так не работает уже лет 10»

Менеджер Тарасов: у Борщева так и не получилось склеить борьбу с ударной техникой в UFC.

Менеджер Виталий Тарасов прокомментировал увольнение Вячеслава Борщева из UFC.

«Легко заметить, что в UFC у Славы так и не получилось склеить борьбу с ударной техникой. Во многом потому, что это как раз не работает в такой механике. Люди ошибочно думают, что ударная техника и борьба в ММА переключаются примерно как английский/русский в раскладке клавиатуры. Увы, так не работает уже лет 10.

Ты либо осваиваешь технику боя в целом, либо тебе она не дается. Именно поэтому я не жду многого от людей, которые попали в UFC с очень сильными заслугами в грэпплинге или греко-римской борьбе. Если даже в беге есть специализации по дистанциям, то в единоборствах тебе вполне может покориться что-то одно, но не пойти другое», – написал Тарасов в блоге на Спортсе″.

Напомним, 17 декабря Борщева уволили из UFC. На его счету три победы, шесть поражений и одна ничья в промоушене.

