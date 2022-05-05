Джошуа – об отставке Фьюри: «Чувствую, что он вернется, если предложить ему правильный бой»

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Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа считает, что чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри еще может вернуться в ринг, несмотря на заявление об уходе из спорта.

«Если бы Тайсон Фьюри вышел из отставки и выполнил джентльменское соглашение, можно было бы заработать много денег...

Я чувствую, что он еще в строю, и он вернется, если ему предложат правильный бой», – сказал Джошуа.

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