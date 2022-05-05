Дариуш отказался драться с Махачевым летом: «Меня спросили, могу ли я выйти в июле, но я не уверен в ноге»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш признался, что недавно отказался от поединка с Исламом Махачевым.

Бойцы должны были встретиться в октагоне еще в феврале, но американец иранского происхождения выбыл из-за перелома ноги. Теперь Дариушу предлагали бой в июле, но он ответил отказом.

«UFC связался со мной на прошлой неделе, спросили, смогу ли я подраться с Исламом Махачевым в июле. Хотелось бы, но я ещё не уверен в своей ноге.

Сказал, что меня устроит выступить в августе или сентябре. Ислам наверняка захочет подраться в октябре в Абу-Даби – это отличная возможность для нас обоих», – сказал Бенеил.

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