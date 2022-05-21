Андерсон Сильва согласен подраться с Джейком Полом: «Готовлю свое тело к испытанию»

Теги Андерсон Сильва средний вес (MMA) бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Андерсон Сильва сообщил, что готов провести бой с блогером и начинающим боксером Джейком Полом.

«Это возможно. Люди должны уважать братьев Пол. Эти дети талантливы, и они открыли людям глаза на хорошее и плохое в боевых видах спорта. Я готовлю свое тело к испытанию. Посмотрим, что будет.

Я сделал переход от ММА к боксу, и я делаю то, что мне нравится. Я усердно тренируюсь каждый день, поэтому не удивляюсь своим успехам. 

Я тоже пока не впечатлен. У меня еще много работы», – сказал Сильва.

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