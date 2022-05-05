Канело – о бое с Джейком Полом: «Может быть, года через два мы проведем переговоры»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что не исключает поединка против видеоблогера .

«Может быть, как он сам говорит, года через два мы сможем провести переговоры. Я надеюсь, что он улучшится и проделает по-настоящему хорошую работу.

Я говорю это серьезно. Ну а для бокса все хорошо. Он привлекает к нашему спорту новых фанатов.

Он не сумасшедший, с ним все нормально. Просто он о чем-то мечтает. Всем нужно выстраивать цели у себя в голове. Мечтать это хорошо», – заявил Канело.

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