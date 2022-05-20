Флойд Мейвезер и Андерсон Сильва 21 мая проведут выставочные бои в Абу-Даби

Стала известна дата выставочного турнира в ОАЭ с участием бывшего американского боксера и экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы.

Турнир состоится 21 мая на острове Яс, на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби.

Выставочный бой Мейвезера должен был пройти 14 мая, но был отложен из-за смерти президента ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна.

Мейвезер на турнире подерется с бывшим спарринг-партнером Доном Муром, а Сильва — с Бруно Мачадо.

Боксерский турнир с участием Мейвезера и Андерсона Сильвы в ОАЭ отменен из-за смерти президента

Мейвезер выиграл 52,5 тысячи долларов, поставив на Бивола