Флойд Мейвезер и Андерсон Сильва 21 мая проведут выставочные бои в Абу-Даби

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Стала известна дата выставочного турнира в ОАЭ с участием бывшего американского боксера Флойда Мейвезера и экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы.

Турнир состоится 21 мая на острове Яс, на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби.

Выставочный бой Мейвезера должен был пройти 14 мая, но был отложен из-за смерти президента ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна.

Мейвезер на турнире подерется с бывшим спарринг-партнером Доном Муром, а Сильва — с Бруно Мачадо.

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