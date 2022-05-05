Андерсон Сильва: «UFC не уважает наследие бойцов, они используют их и вышвыривают»

Легендарный экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва раскритиковал промоушен за отношение к бойцам.

«Это проблема для людей в этом виде спорта, особенно для UFC, потому что UFC не уважает наследие бойцов. Они пытаются использовать вас и вышвырнуть.

А когда тебя вышвырнули, они пытаются разрушить твою карьеру, чтобы ты нигде не дрался. Это случилось со многими бойцами. Люди об этом не думают.

Я хорошо провел время в UFC, но плохое тоже было. Плохое время для меня – это опыт, который у меня есть за кулисами.

Но внутри клетки, во время боя я стараюсь изо всех сил. Это единственный момент, который я контролирую. За пределами клетки у меня не было контроля», – сказал бразилец.

Андерсон Сильва: «Все в UFC, особенно Дэйна Уайт говорили много дерьма обо мне, что я слишком стар, чтобы драться»

Джейк Пол – о первой встрече с Андерсоном Силвой: «Мне было 12 лет, он приехал на турнир в Огайо. Я взял автограф и сфотографировался с ним»