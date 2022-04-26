Усик о реванше с Джошуа: «Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все карты»

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик поделился планами на реванш с .

«Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию», – сказал украинец.

Усик также рассказал, что намерен выпустить 2000 уникальных токенов (NFT), благодаря которым собирается собрать около миллиона долларов.

«Многие люди на Украине сейчас нуждаются в помощи. Многие из них на самом деле получат ее, как только будут выпущены эти токены», – сообщил боксер.

Бой Усика и Джошуа запланирован 23 июля.

Александра Усика лишили звания «Почетного жителя Симферополя»

Усик создал благотворительный фонд Usyk Foundation