Олег Тактаров будет секундантом дебютанта UFC Рината Фахретдинова

Теги UFC Олег Тактаров средний вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Известный ветеран ММА и победитель шестого чемпионата UFC Олег Тактаров заявил, что планирует посетить турнир UFC Fight Night 207.

Россиянин будет секундантом средневеса Рината Фахретдинова, дебютирующего в UFC.

«Я четвертого июня планирую быть на UFC в Вегасе у Рината в углу. Хотел еще что-то добавить, но промолчу», – сказал Тактаров.

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