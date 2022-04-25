Олег Тактаров: «Сомневаюсь, что Фьюри завершит карьеру. «Цыганскому королю» очень нужны деньги»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал победу над и оценил вероятность чемпиона WBC завершить карьеру.

«В этот раз Фьюри решил не растягивать события и сразу решил исход поединка. Было понятно еще до боя, что он является фаворитом, поэтому решил вопрос с интригой как можно раньше.

Тайсон решил все одним ударом и по праву подтвердил статус сильнейшего тяжеловеса в мире. Бой прошел полностью по сценарию Тайсона.

Закончит ли он карьеру после этого боя? Я сомневаюсь. «Цыганскому королю» очень нужны деньги. Так что шоу нам еще будет обеспечено», – считает Тактаров.

Костя Цзю: «Я пока не верю в то, что Тайсон Фьюри завершит карьеру. Не думаю, что он один из самых лучших тяжеловесов в истории»

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