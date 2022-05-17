«Будет круто оставить конфликт позади». Фергюсон предложил Хабибу стать тренерами проекта The Ultimate Fighter

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал, как можно разрешить конфликт с экс-чемпионом легкого дивизиона .

«Я поверил, когда его отец сказал, что мы должны конкурировать. Я поверил в это, и я бы с удовольствием тренировал против него на проекте .

Как насчет этого? Лучший выиграет со своей командой. Я гарантирую, мой тренинг будет намного лучше твоего, Хабиб.

Не имеет значения, в какой игре мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать руку чуваку, оставить позади конфликт и двигаться дальше», – сказал Фергюсон.

Напомним, бой Фергюсона и Хабиба срывался пять раз.

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Оливейра предложил Фергюсону тренироваться вместе. Тони отказался