«Будет круто оставить конфликт позади». Фергюсон предложил Хабибу стать тренерами проекта The Ultimate Fighter

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал, как можно разрешить конфликт с экс-чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Я поверил, когда его отец сказал, что мы должны конкурировать. Я поверил в это, и я бы с удовольствием тренировал против него на проекте The Ultimate Fighter.

Как насчет этого? Лучший выиграет со своей командой. Я гарантирую, мой тренинг будет намного лучше твоего, Хабиб.

Не имеет значения, в какой игре мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать руку чуваку, оставить позади конфликт и двигаться дальше», – сказал Фергюсон.

Напомним, бой Фергюсона и Хабиба срывался пять раз.

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