Тони Фергюсон хочет перейти в полусредний вес: «Я выгляжу, как маленькая сучка, и мне это не нравится»

Легковес UFC Тони Фергюсон сообщил, что не против перейти в полусредний дивизион.

«Я был бы не против вернуться в полусредний вес. Я вырубил всех в этой весовой категории.

Сгонять вес до 155 фунтов не так уж и сложно, но я теряю много мышечной массы. Я ненавижу быть таким худым.

Я выгляжу, как маленькая сучка, и мне это не нравится», – сказал Фергюсон.

7 мая Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру нокаутом во втором раунде на UFC 274.

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