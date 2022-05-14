Тони Фергюсон будет искать команду: «Я отстранялся, думая, что могу все сделать сам»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон заявил, что хочет найти команду для тренировок. Ранее известный боец предпочитал заниматься подготовкой к боям, работая с ограниченным кругом людей.

«Я отстранялся от собеседований и от больших команд, думая, что я могу все сделать сам. И я действительно все делал на протяжении долгого времени с помощью немногих избранных мною людей, с которыми мне очень повезло, но сейчас я готов снова стать частью команды.

Я должен снова довериться высококлассному тренеру. Со мной связались из зала PIT MMA, есть вариант с залом «Джексон-Уинк». Также есть «Синдикат» в Лас-Вегасе и UFC PI. Есть множество людей», – сказал Тони.

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