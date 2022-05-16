Оливейра предложил Фергюсону тренироваться вместе. Тони отказался

Легковес UFC Тони Фергюсон отреагировал на предложение экс-чемпиона потренироваться вместе перед его возвращением.

«Мы среди больших волков. Взлеты и падения — часть нашего путешествия. Я восхищаюсь тобой, Тони. У тебя есть история внутри октагона. Подними голову, «Эль Кукуй»!

Если хочешь, давай потренируемся вместе в штаб-квартире ChuteBoxe’s в Сан-Паулу перед твоим следующим боем», – написал Оливейра.

Фергюсон ответил отказом на предложение бразильца.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Нужно хорошо подумать над его предложением, потому что ChuteBoxe’s отличная школа смешанных единоборств, но Чарльз выступает в моей весовой категории.

Я один из немногих бойцов, которого Оливейра не смог финишировать. Я вижу, как снова дерусь с ним. Я ищу местные залы, где тренируются парни, с которыми я не собираюсь конкурировать», – сказал Фергюсон.

Напомним, что 7 мая на UFC 274 Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру нокаутом во втором раунде.

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