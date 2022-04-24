Генри Сехудо: «Гейджи станет самым серьезным испытанием в карьере Оливейры. Раньше я думал, что это Махачев»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 274 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейры против Джастина Гейджи.

«Гейджи придется серьезно попотеть в этом бою, но он способен победить Оливейру. Все же это будет тяжело сделать, потому что Чарльз техничный боец.

В арсенале Оливейры много приемов, и у него есть навыки, чтобы победить Гейджи.

Я действительно считаю, что Гейджи станет самым серьезным испытанием в карьере Оливейры. Раньше я думал, что это Ислам Махачев, но сейчас изменил свое мнение. Просто Оливейра без проблем пойдет в партер с Махачевым, а это опасно», – считает Сехудо.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

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