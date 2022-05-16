«Я пока вижу свой член». Боец UFC Пимблетт – о критике из-за набора веса и еде после поединков

Легковес UFC Пэдди Пимблетт ответил критикам, которые считают, что внешний вид британца не соответствует его весовой категории.

«Я всегда остаюсь самим собой. Я признаю, что мне не идет на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда я начинаю гонять вес. Но я люблю кушать. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку.

Вы даже не представляете, сколько я ем. Как-то раз я съел более 10 000 калорий за сутки. По-моему, это было в понедельник или вторник после того, как я подрался [на турнире UFC в Лондоне]. Тогда я съел 11 000 калорий. Это было в Англии.

Я подрался в субботу, а уже в понедельник или вторник съел 11 000 калорий. Примерно 5000 калорий содержались в шоколаде, шоколадных пуговицах, батончиках Wispa Gold, которые я съел в течение суток. Также я съел разные печенья и пончики. Завтрак состоял примерно из 3000 тысяч калорий.

Знаете Принца Насима Хамеда (боксер, выступавший в категории до 57 кг)? Я стану примерно таким, как он, в плане телосложения, когда завершу карьеру.

Скажу прямо: если ты можешь наклонить голову и увидеть свой член, значит, ты еще не слишком жирный. Я же пока вижу свой член», – сказал Пимблетт.

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