Генри Сехудо: «У Махачева отличная школа, но Чарльз Оливейра – реальная угроза для всех парней в дивизионе»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сомневается, что российский легковес Ислам Махачев может победить чемпиона дивизиона .

«Оливейра — большой игрок в легком весе, я бы даже сказал, что огромный. Потрясающе, как он умеет рассчитывать время в бою. Я не знаю, насколько хорош грэпплинг Махачева, но Чарльз в этом направлении не превзойден.

Они оба мои друзья, и если их бой состоится — пусть победит сильнейший.

Махачеву предстоит жесткий поединок с . Считаю, что Ислам достаточно сильный, но при этом он еще слишком молод.

У Ислама отличная школа, но Оливейра — реальная угроза для всех парней в дивизионе», – считает Сехудо.

26 февраля на турнире UFC Fight Night Махачев проведет бой с Дариушем.

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