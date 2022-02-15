Генри Сехудо: «У Махачева отличная школа, но Чарльз Оливейра – реальная угроза для всех парней в дивизионе»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Махачев - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сомневается, что российский легковес Ислам Махачев может победить чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру.

«Оливейра — большой игрок в легком весе, я бы даже сказал, что огромный. Потрясающе, как он умеет рассчитывать время в бою. Я не знаю, насколько хорош грэпплинг Махачева, но Чарльз в этом направлении не превзойден.

Они оба мои друзья, и если их бой состоится — пусть победит сильнейший.
Махачеву предстоит жесткий поединок с Бенеилом Дариушем. Считаю, что Ислам достаточно сильный, но при этом он еще слишком молод.

У Ислама отличная школа, но Оливейра — реальная угроза для всех парней в дивизионе», – считает Сехудо.

26 февраля на турнире UFC Fight Night Махачев проведет бой с Дариушем.

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