Генри Сехудо: «У Махачева отличная школа, но Чарльз Оливейра – реальная угроза для всех парней в дивизионе»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сомневается, что российский легковес Ислам Махачев может победить чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру.
«Оливейра — большой игрок в легком весе, я бы даже сказал, что огромный. Потрясающе, как он умеет рассчитывать время в бою. Я не знаю, насколько хорош грэпплинг Махачева, но Чарльз в этом направлении не превзойден.
Они оба мои друзья, и если их бой состоится — пусть победит сильнейший.
Махачеву предстоит жесткий поединок с Бенеилом Дариушем. Считаю, что Ислам достаточно сильный, но при этом он еще слишком молод.
У Ислама отличная школа, но Оливейра — реальная угроза для всех парней в дивизионе», – считает Сехудо.
26 февраля на турнире UFC Fight Night Махачев проведет бой с Дариушем.
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