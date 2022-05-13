Боец АСА Сарнавский: «Махачев переедет Оливейру, с Исламом приемы Чарльза не прокатят»

Легковес ACA Александр Сарнавский заявил, что считает Ислама Махачева явным фаворитом в возможном поединке против .

«Я думаю, что Махачев его переедет. У него IQ больше в борьбе и партере, по контролю и всему. Самое главное – быть внимательным и построить грамотный план на бой.

На самом деле в последнее время мы не видим против Оливейры хорошего бойца. Пока это .

Почему? Я думаю, он не сможет попасться на такие ошибки, как это сделал Порье, сейчас Гейджи, как Чендлер ошибся.

Оливейра от всех падает и выигрывает потом. Он всех заманивает в партер. Он там себя чувствует лучше, как рыба в воде. Бой может быть вязкий, неприятный, но с Махачевым такие приемы не прокатят», – сказал спортсмен.

Хабиб: «Неважно, насколько хорош Оливейра, Махачев все равно лучше»

Махачев об отказе Оливейры: «Признай, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает»